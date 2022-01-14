Eyüpsultan’da lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği dağıtımı başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine eğitim katkı paylarını dağıtmaya başladı.

Eğitim katkı paylarının dağıtımı için ilk program Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi’nde düzenlendi. Başkan Deniz Köken programda, lise son sınıfta okuyan her öğrenciye eğitim katkı payı olarak 500 Lira dağıttı.

“Eğitimle ilgili taleplerinizi önemsiyorum”

Başkan Deniz Köken, birbirini dinlemenin önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Daha önce okulunuza söyleşiye gelmiştim. Test kitabı istemiştiniz. Biz her şeyi yerinde görüp dinlemek istiyoruz. Gençlerin, vatandaşların arasında daha fazla oldukça sorunları yerinde duyabilme, görebilme imkanı oluyor. Birbirimizi dinleme imkanı oluyor. Özellikle eğitimle ilgili bizden taleplerinizi önemsiyorum. Şimdi, yine sizlerden gelen talepler üzerine eğitim yardımlarını dağıtıyoruz. Derdimiz; bölgenin eğitim seviyesi yükselsin, Eyüpsultan bölgesinin liselerinden mezun olan çocuklarımız iyi okullara gitsinler. Bölgemiz, hem eğitimde hem de sporda tercih edilen ilçe olsun. Yakın zamanda inşallah bunları göreceğiz. Bunlar sizlerin ve öğretmenlerimizin gayreti, desteği, önerileri ile oluyor. Eğitim yardımlarınız hayırlı olsun. Sizlere pandemisiz, nice güzel günler temenni ediyorum”

Sonrasında Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçen Başkan Deniz Köken burada da lise son sınıf öğrencilerine eğitim katkı paylarını verdi. Eğitim katkı payları, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB’e bağlı tüm liselerin son sınıfında okuyan 3 bin 237 öğrenci ile Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan yaklaşık 900 öğrenciye verilecek.

Başkan Deniz Köken eğitime katkı paylarını, her gün farklı okulları ziyaret ederek öğrencilere dağıtacak.