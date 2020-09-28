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Eyüpsultan’da kültür sanat eğitimleri başlıyor

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZLERİNDE VERİLEN KÜLTÜR SANAT KURSLARININ YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI.

İSTANBUL 28.09.2020, 15:11
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Eyüpsultan’da kültür sanat eğitimleri başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi kültür sanat merkezlerinde verilen kültür sanat kurslarının yeni dönem kayıtları başladı.

Bu yıl “Yeni Normalde Sanat” sloganıyla gerçekleştirilecek olan 2020 - 2021 kültür sanat eğitimleri, Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 6 kültür merkezinde, 30 farklı branşta verilecek. Pandemi nedeniyle kontenjanların sınıflara göre ayarlandığı, maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun bir şekilde verilecek olan eğitimler için son kayıt tarihi ise 1 Ekim 2020.

Eyüpsultanlılara yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme imkanı sunmak amacı ile verilen kültür sanat eğitimleri, 10 Ekim 2020 tarihinde başlayıp Haziran ayına kadar devam edecek.

Eğitimlerin yapılacağı merkezler ise şu şekilde:

Zal Mahmut Paşa Külliyesi: Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Eyüpsultan Karikatür Okulu, Ney, Kanun, Eyüpsultan Yazı Akademisi, Ciltleme, Seramik, Çömlek, Tanbur, Osmanlıca Metin Okumaları.

Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi: Hat, Çini, Minyatür, Ebru, Kaligrafi, Ney, Bendir, Ud, İstanbul Kemençesi, Tambur.

Afife Hatun Kültür Evi: Osmanlıca, Hadis Okumaları, İslam Tarihi Okumaları, Tefsir Dersleri, Tasavvuf Sohbetleri, Ney.

Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi: Ebru, Resim, Keman, Piyano, Gitar, Bağlama, Kanun, Ritm ve Perküsyon, Tiyatro Okulu

Hasan Nail Canat Sanat Akademisi

Gitar, Keman, Piyano, Resim, Bağlama

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi: Eyüpsultan Tiyatro Okulu

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