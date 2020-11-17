Eyüpsultan’da Kış Spor Okulları’nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin, çocukların ve gençlerin spor yapmalarını imkan sağlamak için her yıl periyodik olarak düzenlediği Kış Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor.

Çocuklara sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan Kış Spor Okulları’nda verilen eğitimlerle genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve öz güven kazanmalarına imkan sunuluyor.

İlçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onları spora yönlendiren ve enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan veren Kış Spor Okulları’nda eğitimler Alibeyköy Spor Kompleksi’nde veriliyor. 8 - 15 yaş arası çocukların ve gençlerin ücretsiz bir şekilde spor yapabildikleri Kış Spor Okulları’nda çocuklar Atletizm, Bisiklet, Okçuluk, Oryantring, Karate, Basketbol ve Futbol olmak üzere 7 farklı branştan dilediğine kayıt yaptırabiliyor.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem veriliyor

Pandemi nedeniyle bu sene kontenjanın kısıtlı tutulduğu Kış Spor Okulları’nda eğitimler sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde veriliyor. Eğitmenlerin maske taktığı, tesisin birçok noktasına el dezenfektanların konulduğu Kış Spor Okulları’nın açık ve kapalı mekanlarında ise rutin bir şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.