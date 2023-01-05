Eyüpsultan’da kadınlar matinesi devam ediyor

Her hafta Çarşamba günleri Kemerburgaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen kadınlar matinesine katılan kadınlara yemek ve çeşitli ikramlar yapılıyor. Etkinliğe kadınların ilgisi her hafta artarak devam ederken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de etkinliğin yapıldığı Kültür Merkezi’ne kısa bir süre uğrayarak selamlama konuşması yapıyor.

Kayıt yaptırmak zorunlu

Kayıt yaptırmanın zorunlu olan etkinliğe 7 yaşından küçük erkek çocuklar da kayıt yaptırarak kabul ediliyor.

DJ performansının sergilendiği etkinlikte çekilişle 20 kişiye çeşitli hediyeler veriliyor. Bu haftaki etkinlikte çekilişi Başkan Deniz Köken yaptı. Başkan Deniz Köken çocuklarla birlikte yaptığı çekilişin ardından talihlilere hediyelerini verdi.