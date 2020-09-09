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Eyüpsultan’da gençlere ve kadınlara yönelik yeni bir proje

EYÜPSULTAN'DA YAŞAYAN, GENÇLERE VE KADINLARA YÖNELİK YENİ BİR PROJE DAHA HAYATA GEÇİYOR.

İSTANBUL 09.09.2020, 14:15
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Eyüpsultan’da gençlere ve kadınlara yönelik yeni bir proje

Eyüpsultan’da yaşayan, gençlere ve kadınlara yönelik yeni bir proje daha hayata geçiyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün mali desteğiyle, Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim Ve Dayanışma Derneği önderliğinde Eyüpsultan Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla “Geleceğimizi Eğitimle Kazanıyoruz” isimli proje hayata geçiriliyor.

Projenin hedef kitlesi, Eyüpsultan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden şehit ve gazi yakınları öncelikli olmak üzere kadınlar ve gençler olacak. Proje kapsamında gemi adamlığı, satış pazarlama personeli, güvenlik, garson yardımcılığı, aşçı yardımcılığı, servis komisi, hasta kayıt-tıbbi sekreterlik ve hasta bakımı alanlarında toplam 200 kişiye eğitim verilerek istihdam edilmeleri sağlanacak. Projeden faydalanmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 11 Eylül 2020 olarak açıklandı.

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