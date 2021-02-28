Eyüpsultan’da esnaflara korona denetimi

Eyüpsultan’da korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara’nın da katıldığı denetimlerde esnaf, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi yönünde uyarıldı.

Eyüpsultan Kaymakamlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Rami Mahallesi’nde denetimler gerçekleştirildi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve beraberindeki heyet, esnafı sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket etmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri ise, araçlardan anons yaparak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Denetimlerin ardından konuşan Kaymakam Kara, “Ben de arkadaşlarımla birlikte Rami semtimizdeki denetimlere katıldım. Rami esnafımızı ve tüm Eyüpsultan esnafımızı tebrik ediyorum ki, büyük çoğunlukla kurallara uyuluyor. Vatandaşlarımız da sabırla metanetle, sağlıklı günlere ulaşmak için kurallara riayet etmeye çalışıyor. Fakat tedbirlere riayet edilmediği hususunda ise usulüyle uyarıp, idari tedbirleri de uygulamakta kaçınmayacağız” diye konuştu.