Eyüpsultan’da dev film platosu

Eyüpsultan’a son teknolojinin kullanıldığı film platosu kuruldu. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda kişi katıldı.

Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan dev film platosu bugün geniş katılım ile açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda kişi katıldı. Yapılan açılış programında platonun özellikleri ve etkinliklerinden bahsedildi. Önceden platoda çekilmiş olan filmin aynısı dakikalar içerisinde seyirciler için tekrar çekildi. Bulunmak istenilen ortamı kısa sürede oyuncuların çevresinde oluşturan ve 360 derece dönme özelliğine sahip MGX Studio ve yapım şirketinin yatırımcısı olduğu son teknolojik platoya ilgi yoğun oldu.

Dev plato ile ilgili konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “İçeriye girer girmez farklı bir ortama girdiğinizi hissediyorsunuz. Bizler de mesleğimizden ötürü sık sık çekim alanlarına stüdyolara gidiyoruz ancak burası değişik farklı bir platform olmuş. Türkiye şu anda en önemli film ihracı yapan bir ülke oldu bundan sonra bu tip işlerin kalitesi daha da artacaktır. Ben projeye katkı sağlayanları tebrik ediyorum ve sayılarının çoğalmasını istiyorum. Artık birileri birilerine animasyonlar ve görsellik üzerinden bir şeyler anlatıyor” şeklinde konuştu.

"Esas olan her şeyi burada bulabiliyorlar"

Açılış sonrasında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türk sinemasına ve dizi sektörüne çok ciddi şekilde katkı sağlayacak bir stüdyodayız. Teknolojinin geldiği son noktada dijital çağdayız ve aslında bir plato burası istediğiniz şekilde hangi alanda görüntü almak isterseniz size bunu sağlıyor. Sinemada esas olan zaman, mekan, insan, ses ve ışıktır tüm bunlar olabilecek burada. Sinema sektöründe bu alanları birleştirirken bu planlamaları yapmak çok zordur bu dijital plato bunun yapılmasına büyük katkı sağlayacak. Bundan sonra çok çok daha ileride olacaktır bu sektör ve tekrar başarılar diliyorum emeği geçenlere” ifadelerini kullandı.