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Eyüpsultan’da bin 200 aileye kömür desteği
Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor.
İSTANBUL 12.01.2021, 15:14
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Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor.Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan’da hiçbir evin kışı soğuk geçirmemesi için çalışmalara başladı. Soğuk geçen kış aylarında, alan tarama ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bin 200 aileye kömür yardımında bulunuyor. Kömür dağıtımının yanı sıra pandemi nedeniyle vatandaşlara maske ve kolonya da hediye ediliyor.
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