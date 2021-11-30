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Eyüpsultan Finanskent halı sahası açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Finanskent halı sahası site sakinlerinin hizmetine açıldı.

İSTANBUL 30.11.2021, 10:35
Eyüpsultan Finanskent halı sahası açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Finanskent halı sahası site sakinlerinin hizmetine açıldı.

Eyüpsultan’da belediye tarafından mahalle sakinleri için yapılan halı sahanın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Halı sahanın açılışı öncesi Eyüpsultan Belediyesi Bando takımı site içerisinde dolaşarak site sakinlerine mini bir konser verdi.

“Sitelerde yeni bir dönem başlatıyoruz”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, futbol severleri yeşil sahayla buluşturan halı sahanın açılışında yaptığı konuşmada “İnşallah bu tesislerle beraber sitelerde yeni bir dönem başlatıyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Sitenin içinde de hayat var aslında, biz sitenin içinde hayat olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda başka bir çalışma daha başlattık, sitelerde salon varsa oralara fitness hocaları da vereceğiz. Hem 5. Levent, hem Finanskent havzasını ayrı bir mahalle yaptık. Yakın zamanda aile sağlığı merkezi ve muhtarlık binasının inşaatını da caminin yanında yapacağız. 15 Temmuz Şehitler Caddesi uzun süreden beri öyle kalmıştı. Büyükşehir mi biz mi yapacağız derken süreç uzun sürdü, şu anda biz de oraya kendimiz girdik ve oranın güzelleşmesini sağladık. Yakında ışıklandırılacak, baharla beraber peyzaj çalışmaları ile daha farklı bir cade olacak. Bundan sonra bu bölgenin tamamı gezilebilir dolaşılabilir olacak, buradan çıkıldığında insanların rahatlıkla bir takım yerlere ulaşabileceği argümanları da hayata geçireceğiz. Siz sitenizde mutlu olacaksınız biz de bundan mutluluk duyacağız, başka bir şey istemiyoruz. Yakında Alibeyköy Pazarı’nın üstünü kapatacağız, şimdilik ayda bir mutlaka sadece kadınlarımızın el emeği ürünlerinin satıldığı bir pazar oluşturacağız. Sahamız hayırlı olsun çocuklarımızın gözü aydın olsun.”

“Başkan Deniz Köken çocuklara ve gençlere verdiği önemi gösterdi”

Site Yönetim Kurulu adına konuşan Melih Midilliç ise siteye halı sahayı kazandıran Başkan Deniz Köken’e teşekkür ederek “Biz site yönetimi olarak bundan altı ay kadar önce Deniz beyle toplantı yapmıştık. Çocuklara ve gençlere spora verdiği önemi kendisi özellikle belirtmişti. Ben de çocukların ve gençlerin spor yapmasını çok önemsiyorum. Kendisi bu konudaki titizliğini gösterdi. Alanı gösterin ben her yaparım dedi. Biz de yamuk yumuk, yokuş yukarı, olmayacak bir alanı gösterdik ama sağolsun Eyüpsultan Belediyesi ve bizim çalışanlarımız çok güzel bir sinerji yakaladılar bu alanı çok güzel bir sahaya dönüştürdüler. Bütün çocuklarımız burada top oynuyor ve her top oynadığımızda da dua ediyoruz ve mutlu oluyoruz” dedi.

Konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından Başkan Deniz Köken, açılışa katılan gençler ve çocuklarla futbol oynayarak şut çekti.

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