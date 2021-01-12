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Eyüpsultan esnafına maddi destek
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafın yanında olup nakdi destek verdiklerini belirtti.
İSTANBUL 12.01.2021, 13:08
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafın yanında olup nakdi destek verdiklerini belirtti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar gereği yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda tedbir amaçlı bazı iş yerleri kapatıldı, bazı iş yerleri ise paket servis yapıyor. Eyüpsultan’da dükkanını kapatmak zorunda kalan kahvehane, kıraathane, çay ocağı gibi iş yeri işleten esnaf ile servis şoförleri, kırtasiye, kafeterya, lokanta, paket servis ya da çay servisi yapan esnafa destek Başkan Deniz Köken’den geldi.Başkan Deniz Köken pandemi döneminde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa bin TL, dükkanı açık olup paket servis yapan esnafa ise 500 TL nakdi yardımda bulunuyor.
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