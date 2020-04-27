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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ RAMAZAN AYI İLE BİRLİKTE FIRINLARDAKİ DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ RAMAZAN AYI İLE BİRLİKTE FIRINLARDAKİ DENETİMLERİNİ ARTIRDI

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:56
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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri fırın denetimlerini artırdı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı ile birlikte fırınlardaki denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri bugün Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde bulunan fırınları denetledi.

Özellikle korona virüs tedbirleri kapsamında çalışanların eldiven, bone ve maske kullanıp kullanmadığını kontrol eden ekipler, pidelerin gramajlarına ve fiyatlarına da bakarak incelemelerde bulundular. Ekipler ayrıca vatandaşların içeri alınması sırasında sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına da baktı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri ise 5996 sayılı veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanuna göre işlemlerini yaparak fırınlarda hijyen, üretimde kullanılan maddelerin uygunlukları, son kullanma tarihleri ve imalathanenin denetimlerini yaptılar.

Sabahın erken saatlerinde denetimlere başlayan, iftar saati ve sonrası da bu denetimleri sürdürerek 7/24 esasına göre çalışan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Ramazan tedbirleri genelgesine göre fırınların pide ve ekmek üretimlerini iftardan 2 saat önce sonlandırıp sonlandırmadıklarının da kontrollerini yapıyorlar.

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