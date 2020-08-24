Eyüpsultan Belediyesi Yeşilpınar Bölge Parkı’nı yeniliyor
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ YEŞİLPINAR BÖLGE PARKI’NI YENİLİYOR
Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalarına devam ediyor.
Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları, ile 7’den 70’e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi 1 yılda yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda 10 yeni parkı hizmete açarken, mevcut parklarda ise bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda Yeşilpınar Bölge Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkın zemin kaplamalarını, spor ve oyun gruplarını yenileyip, oturma gruplarının ise tamirat, onarım, boyama gibi işlemlerini yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.
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