Eyüpsultan Belediyesi sağlık hizmetiyle gönüllere dokunuyor

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. İlçede toplam 13 bin 570 kişiye çeşitli sağlık hizmetleri verildi.

Eyüpsultan Belediyesi evden çıkamayan hastalara evde sağlık hizmeti, hasta nakil-ambulansı hizmeti, poliklinikte muayene, hemşirelik, diyetisyen hizmeti, okullarda diyetisyen hizmeti, diyaliz nakil hizmeti ve cenaze hizmeti ile toplam 13 bin 570 kişiye hizmet verdi. Poliklinik hizmeti kapsamında 6 bin 467 kişiye muayene, hemşirelik hizmeti verildi. Evde sağlık hizmeti kapsamında 665 kişiye evde muayene hizmeti verildi, vatandaşlar evlerine giden doktorlar tarafından muayene edildi. Hasta nakil ve ambulans hizmetleri ile Eyüpsultan’da yaşayan ve hastaneye gidemeyecek durumda olan 3 bin 371 hasta evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına, tedavileri bittikten sonra da sağlık kuruluşlarından alıp evlerine nakledildi. Diyetisyen hizmeti kapsamında bin 709 kişiye ulaşıldı. Okullarda diyetisyen hizmeti kapsamında ise bin 200 kişiye hizmet verildi. Diyaliz nakil hizmeti kapsamında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 3 kişiye, salı, perşembe ve cumartesi günleri ise 6 kişiye nakil hizmeti verildi. Cenaze hizmetleri kapsamında cenazesi olan ailelerin en acı gününde yanında bulunan Eyüpsultan Belediyesi 149 cenaze hizmeti vererek vefat edenlerin cenaze muayenelerini yapmak üzere bulunduğu yere giderek defin izin belgeleri düzenledi. Bu hizmet kapsamında gerekli görüldüğü halde, şüpheli görünen cenazeleri Cumhuriyet savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale ediyor.