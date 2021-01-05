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Eyüpsultan Belediyesi ile AHBAP arasında işbirliği

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i makamında ziyaret etti.

İSTANBUL 05.01.2021, 15:13
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Eyüpsultan Belediyesi ile AHBAP arasında işbirliği

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Başkan Deniz Köken, Haluk Levent’in Eyüpsultan’a yeni taşındığını belirterek şunları söyledi: “Bizim Eyüpsultanımıza hoşgeldinize gitmemiz gerekirken kendisi bize geldi. Bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Haluk Levent ile ileriye dönük yapacaklarımızla ilgili konuştuk. Biliyorsunuz hem kendisi, hem de sanatçılığı marka bir isim. Yaptığı hayır işleri ile ilgili de ciddi konular ve yapılacak işler var. Onlarla ilgili neler yapabiliriz, bu önemli konuları görüştük”

“Elimizden gelen ne varsa yapacağız”

Aynı zamanda AHBAP Başkanı olan Haluk Levent, yapacakları çalışmalarda Başkan Deniz Köken ile birlikte yol almak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Söyleyeceğim aslında o kadar çok şey var ki en aza indirmek gerekirse, AHBAP Başkanı olarak Eyüpsultan’da diğer bölgelerde olduğu gibi çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşımızı tespit ettik. Başkanımızla öncelikli olarak yardımlar hakkında görüştük. Sağ olsun çok büyük desteğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız faaliyetlerde gerek belediyemiz, gerek AHBAP’lar arasındaki kuracağımız köprüde sevgili başkanımızın da olmasını istedik. Elimizden ne geliyorsa ortak paydada koşturmaya devam edeceğiz. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutlu oldum.”
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