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Eyüpsultan Belediyesi eczanelere ilaç poşeti dağıtıyor
PANDEMİ SÜRECİNDE YENİ NORMAL HAYATA GEÇİŞLE BİRLİKTE ZORUNLU HALE GELEN MASKE DAĞITIMINI TÜM MAHALLELERDE ÜCRETSİZ OLARAK YAPAN EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, YENİ BİR ÇALIŞMA DAHA BAŞLATTI. İLÇEDEKİ TÜM ECZANELERE ÜCRETSİZ İLAÇ POŞETİ DAĞITILIYOR.
İSTANBUL 17.07.2020, 17:06
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Pandemi sürecinde yeni normal hayata geçişle birlikte zorunlu hale gelen maske dağıtımını tüm mahallelerde ücretsiz olarak yapan Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlattı. İlçedeki tüm eczanelere ücretsiz ilaç poşeti dağıtılıyor.
Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, paketler halinde hazırlanan poşetlerin eczanelere dağıtımını gerçekleştiriyor. İlçede bulunan 92 eczaneye 150 bin adet poşet dağıtılması planlanıyor. Korona virüs sürecinin henüz bitmediğine dikkat çekmek amacıyla dağıtılan ’Covid-19 Halen Aramızda’ yazılı poşetleri teslim alan eczane esnafı ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Deniz Köken’e teşekkürlerini iletiyor.
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