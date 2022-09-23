Eyüpsultan Belediyesi tarafından çocukları kitap okumaya teşvik edecek ve eğitimlerine büyük katkı sağlayacak Eyüpsultan 2’nci Çocuk Kitapları Fuarı açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı fuar bu yıl vefat eden yazar ve şair Mevlana İdris anısına düzenlendi. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören fuarın ikincisinin açılışı için Zal Mahmut Paşa Külliyesi’de bir program düzenlendi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile yazar Salih Zengin ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Fuara ilçedeki okullardan öğretmenleriyle birlikte gelen bütün çocuklara 30 TL değerinde kitap çeki hediye edildi. Hediye kitap çekinin haricinde öğrencilere Rahmetli yazar ve şair Mevlana İdris’e ait “Gazoz Çeşmesi” kitabı ve gazoz ikram edildi. Eyüpsultan’daki alanda Çocuk Kitapları Fuarı’na 63 yazar ve birbirinden seçkin 60 yayınevi yer aldı. Fuar çerçevesinde okur-yazar buluşmaları, yazarlarla imza günleri ve birçok konferans ve söyleşi programları olacak. Fuar 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde saat 09.00-20.00 aralığında hazırlanan alanda 10 gün boyunca misafirlerini bekliyor olacak.

Çocukların kötülük düşünemeyen varlıklar olduğu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Genel bir kitap fuarı yapıldığı zaman içinde diğerleri kayboluyor. Herkes birbirini gölgeliyor. Ben çocukların kitapla ilişkisinin daha sık olmasından yanayım. Dijital çağ çocukları kitaplardan ve okumaktan uzaklaştırıyor. Bilgiyi kısıtlaştırıyor. Kullandığı cümle sayısını ve yazı karakterleri sosyal medya üzerinde eksik olduğu için belli sıkıntılar hasıl oluyor. Çocuklar ne kadar çok sözcük bilirlerse o kadar çok düşünme kapasiteleri artar. Düşüncelerini de hayata geçirme onu ileriki aşamalarda çok faydalı olacağına inanıyorum. O yüzden hem bu konuda yazarlık yapan yine büyük fuarlarda arada ziyan oluyor. Ben hem dergiciliği hem çocuk kitap fuarları hem de normal kitap fuarının birbirinden ayrı olmasından yanayım. Dergilerle ilgili burada ciddi bir çalışma yapacağız. Geçen seneden sonra bu sene hem biraz daha tecrübe edindik. Bu işin uzmanları ile yakın olarak görüşüyoruz. Türkiye’yi takip ediyoruz. Bu yıl 6 bin üzerinde çocuk bekliyoruz. 30 TL’lik kuponları ile beraber başlıyoruz. Hem yakın zamanda kaybettiğimiz Mevlana İdris’i burada yad etmiş oluyoruz. Çocuklarda kendilerine hizmet vereni biliyor olması lazım. Yoksa çabuk unutuluyor her şey bir anda tarih olunuyor. Ben bunların hepsinin olduğu bir fuar açmaktan mutlu oldum. Çocuklar kötülük düşünemeyen varlıklar her yerde söylerim. Hep güzelliği düşünen varlıklar” dedi.

Mevlana İdris’in kardeşi gibi kendisi de yazar olan H. Salih Zengin, “Eyüpsultan’da olmasının bir güzelliği de çocuğa vurgu yapılması güzelliği de tarih boyunca Eyüpsultan, Eyüp Sultan Hazretlerinden dolayı hep sünnet olan çocukların ziyaret ettiği bu şekilde öne çıkan tarihi bir ilçedir. Çocuklar her daim hayata başlarken Eyüpsultan’ı ziyaret ederler. Bu anlamda çocuk yüzlü bir ilçe, bu çocuk yüzü de kitaplarla, kelimelerle, cümlelerle buluşturmak o açıdan Eyüpsultan’a yakışır. Başkanımızın bu konudaki hassasiyeti konusunda tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.