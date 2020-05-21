Evde korona günlerinin filmini yaptılar, ödülleri aldılar

Beykoz Belediyesi tarafından açılan “Korona Günlerinde Evde Hayat” konulu “Beykoz Evde Kısa Film Yarışması”nda dereceye giren filmler ve eser sahipleri belli oldu.

Beykoz Belediyesi’nin korona virüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde yapılan evde kal çağrılarına sanat yoluyla dikkat çekmek amacıyla açtığı yarışmaya “Beykoz Evde” etiketiyle 216 film katıldı.

Amatör ve profesyonel sinemacıların yoğun ilgi gösterdiği yarışma, korona virüsle mücadele sürecinde sinema sanatı ve sosyal medya aracılığıyla evlerde yaşananları mizahi ve farklı bakış açılarıyla gözler önüne serdi.

Evlerinde kalan vatandaşların duygularına tercüman olan yarışma kapsamında sosyal medyada ’Beykoz Evde’ etiketiyle yayınlanan filmler arasından kurallara teknik ve içerik olarak uygun 97 film yarışmaya hak kazandı.

Yarışmanın jürisinde yer alan sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Nazif Tunç, Sinan Sertel ve Murat Pay, filmleri, kurgu, teknik ve duygusal anlatıma göre titiz bir değerlendirmeye tabi tuttu.

“Beykoz Evde Kısa Film Yarışması”nda Ahmet Duvar’ın “İnsan Hali” filmi birinci olurken, Furkan Vural’ın “Yarın” filmi ikinci, Şebnem Aslanbay’ın “Stayhome” filmi ise üçüncü oldu.

Jüri ilk üçe giren filmlerin yanı sıra özgün anlatım ve kurguya sahip 9 filmi de ilan edilmeye layık buldu.

Yarışmada dereceye giren filmler Beykoz Belediyesi Instagram hesabı üzerinden yapılan canlı yayınla açıklandı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, canlı yayına katılarak, “Bugünkü yaşanmışlıkların yarına aktarılmasına katkı sunan tüm katılımcıları kutluyor, bir an önce ülkemizin ve tüm dünyanın salgın tehlikesinden selamete çıkmasını diliyorum” dedi.

Beykoz Evde Kısa Film Yarışması’nda birinci olan yarışmacı diz üstü bilgisayar, ikinci fotoğraf makinesi, üçüncü ise tablet kazandı.

Yarışmaya katılan ve kura ile belirlenen 50 kişiye 3 aylık çevirimiçi dizi/film platformu üyeliği, 50 kişiye de steam hediye kartı verilecek.

Beykoz Belediyesi yaşanan olağanüstü süreç dolayısıyla dereceye giren yarışmacılara ödüllerini kargoyla ulaştıracak.