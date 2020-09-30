Evde kalan öğrencilerin bağışıklık sistemine propolis tavsiyesi
GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ ASLI ELİF TANUĞUR SAMANCI, PANDEMİ DÖNEMİNDE EVDE KALAN ÖĞRENCİLERİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN PROPOLİS TÜKETİMİNİ ÖNERDİ. SAMANCI, "PROPOLİS, NARDAN 80 KAT DAHA GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDANDIR. BU ÖZELLİĞİNİN YANI SIRA ANTİBAKTERİYEL, ANTİFUNGAL, ANTİVİRAL, ANTİENFLAMATUVAR VE ANTİTÜMÖR ETKİLERE SAHİPTİR" DEDİ.
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, pandemi döneminde evde kalan öğrencilerin bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi için propolis tüketimini tavsiye etti. Samancı, "Propolis, nardan 80 kat daha güçlü bir antioksidandır. Bu özelliğinin yanı sıra antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahiptir" dedi.
Pro (ön) + polis (koruyan) kelimelerinden oluşan propolisin, aslında arıların kovanlarının ön temizleyicisi olduğunu hatırlatan Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı bu tamamen doğal ürünle önce petek gözlerini kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurta sağlıkla gelişir. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine bozulmadan saklamak için balını, polenini, arı sütünü de koyar. Propolis; nardan 80 kat daha güçlü bir antioksidandır. Bu özelliğinin yanı sıra antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahiptir. Solunum yolları hastalıkları, mide bağırsak rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, astım, alerjik astım, ağız içi aft, yara, uçuk ve kanser gibi pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanıldığında olumlu etkileri gözlendiğine dair bilimsel çalışmalar mevcuttur" dedi.
Öğrencilerin bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini ifade eden Samancı, "Bunun için en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir damladan, günde 10-40 damla arası tüketmelerini öneriyorum. Buna ek olarak polen, arı sütü ve ham bal gibi besin değeri yüksek arı ürünlerinden oluşan karışımlardan da tüketebilirler" diye konuştu.
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