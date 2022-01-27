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ESMEK’te eğitimler aralıksız devam ediyor

Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda eğitimler aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL 27.01.2022, 10:59
ESMEK’te eğitimler aralıksız devam ediyor

Eyüpsultanlı vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda eğitimler aralıksız devam ediyor.

Toplam 7 merkez binası ile hizmet veren ESMEK’lerde 23 alan ve 171 farklı branşta eğitim veriliyor. Eyüpsultanlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği ESMEK’lerden White Hill ESMEK de, White Hill AVM’nin içinde pandemi kısıtlamalarının kaldırılması ile hafta içi gündüz 09.00-16.00, akşam 17.00-20.00, hafta sonları ise gündüz 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kursiyerlerin hem sosyalleşip hem de yaptıkları işleri kazanca dönüştürme imkanı buldukları White Hill ESMEK’te 391 kursiyer, 10 alanda 24 farklı branşta eğitim alıyor. White Hill ESMEK’te aktif olarak Kadın Giysileri Dikimi, Banyo Takımları Dikimi, Sepet Örücülüğü, File İşi Yapımı, Filografi Tekniği, Şiş Örücülüğü, Amigurumi, Pastacı Çırağı, Aşçı Çırağı, İngilizce A1, 0-72 Ay Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuklarda Duygu ve Davranış, Etkili Hızlı Okuma, Diksiyon, Hasta ve Yaşlı Öz Bakıma Destek Olma, Bağlama, Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma eğitimleri veriliyor.

Talebe göre yeni branşlar da açılacak

Herkesin tercihine uygun farklı branşların bulunduğu merkezde gelen talepler doğrultusunda yakın zamanda Gitar, Drama, Takı Yapımı, Liderlik, Girişimcilik, Kişisel Gelişim, İş ve İnsan İlişkileri, İnsan Kaynakları Elemanı ve Uyum Eğitimi, Temel Pazarlama ve Arıcılık kursları da açılacak.

Çocuk oyun odasının da bulunduğu ESMEK’te çocuklar oyunlar oynayıp eğitici ve öğretici faaliyetler yaparken, kursiyerler de gönül rahatlığıyla eğitimlerine devam edebiliyor.

“İyi ki ESMEK var”

Sepet örücülüğü ve iğne oyası kurslarına katılan Aynur Aysavar, kursların eğlenceli ve öğretici olduğunu söyleyerek, “Bu kurslar içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ve günlük hayatta yaşamış olduğumuz sıkıntılarda bizlere moral, motivasyon açısından çok büyük destek oldu. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğünü bizlere kazandıran başta Sayın Belediye Başkanımız Deniz Köken olmak üzere hocalarımıza ve bütün ESMEK çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki ESMEK var” dedi.

“Hayallerimizi burada gerçekleştiriyoruz”

ESMEK kursuna Alibeyköy’den gelen Nurgül Aydoğan, kursların kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Ben daha önce butik pasta eğitimi almıştım, şimdi de sepet örücülüğü kursuna katıldım. Aslında daha önce de sepet örücülüğü kursuna katılmıştım ama pandemi sürecinde yaşanan kapanmalardan dolayı fazla verim alamamıştım, o yüzden tekrar gelmek istedim. Bu kurslar pandemi sürecinde bizler için büyük bir fırsat oldu. Burada kafamızı dağıtıp bir süre de olsa gündelik hayatın yoğunluğundan, stresinden uzaklaşabiliyoruz. Hayallerimizi burada gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Rusya’dan geldi, ESMEK’li oldu

Rusya’dan Türkiye’ye gelen ve 6 yıldır Eyüpsultan’da ikamet eden İrina Çukurtaş ise, ESMEK’te çocuk oyun odası bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Ben Rusya’dan geldim, ama artık buralıyım tabii ki. Ben pastacılık ve İngilizce eğitimleri alıyorum. Daha önce de gelmek istedim ama çocuklarla zor oluyor. ESMEK’te çocuk oyun odası olduğunu duyunca bu fırsatı kaçırmadım. Gerçekten burada çok mutluyum. Gözümüz kapalı çocuklarımızı bırakıp eğitimlere katılabiliyorum" dedi.

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