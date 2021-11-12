Eski devlet bakanı Önay Alpago, Atatürk’ün ekonomi devrimlerini anlattı

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83’üncü yıl dönümü dolayısı ile düzenlediği anma etkinleri ile çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapıyor. Anma programı kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, reformları ile birçok sanayi kuruluşunun, bankaların, tarımsal gücün oluşmasının altına imzasını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkenin ekonomi tarihine olan katkıları, Devlet Eski Bakanı ve Avukat Önay Alpago’nun “Atatürk’ün Ekonomi Devrimi” başlıklı söyleşisinde ele alındı.

Devlet Eski Bakanı Önay Alpago söyleşisinde, Atatürk’ün Cumhuriyet döneminde yabancı ülkelerden tek kuruş borç almadan, ülkenin öz kaynaklarıyla sanayi devrimi yapmasına dikkat çekti.

Etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Başkan Yardımcıları; Hüseyin Tozkoparan, Cengiz Türkmen ve Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Atatürk’ün hayatı ve devrimlerinin ele alındığı, ‘Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimi ile başladı. Belgeselin ardından, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi alanında gerçekleştirdiği devrimleri anlattı.

Öz kaynaklarla yapılan sanayi devrimi

Alpago, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Osmanlı’dan kalan borç yüküne rağmen büyük bir sanayi devrimi gerçekleştirdiğini söyledi. Devlet Eski Bakanı, genç Cumhuriyet’in, Osmanlı’dan kalan borç yüküyle büyük zorluklar yaşadığını, Atatürk’ün tüm bu zorluklara rağmen yabancı ülkelerden tek borç almadan sayısız fabrika açmasına dikkat çekti. İzmir İktisat Kongresi’nde, Türk ekonomisinin rotasının belirlendiğine vurgu yapan Alpago, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugün, O’nun ekonomik atılımları bizlere ilham vermelidir. Bugün milyonlar Anıtkabir’de Ata’sına koşuyor ve herkes bu büyük özlemin nedenini iyi anlamalıdır.”

Gecenin sonunda, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago’ya Kartal Belediyesi logosunun yer aldığı çini süslemeli seramik tabak, Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ise, çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Aksu, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago’ya teşekkür ederek, söyleşinin bugünlere ışık tuttuğunu ifade etti. Kartal Belediye Meclis Başkanvekili Özlem Bulut ise, Atatürk’ün sadece Türk tarihi değil, dünya tarihinde unutulmaz bir lider olduğunu belirterek, Devlet Eski Bakanı Önay Alpago’ya konuşmaları için teşekkürlerini sundu.