Eski bakan Mehmet Moğultay, mezarı başında anıldı. Anma törenine, Moğultay ailesi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve sevenleri katıldı.

Eski Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının 5’inci yıldönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Moğultay’ın eşi Ayşe Moğultay ve oğlu Ulaş Moğultay’ın yanı sıra, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve sevenleri katıldı. Konuşmaların ardından merhum Bakan Mehmet Moğultay ve şehitler için yapılan Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapıldı.

“Böyle devlet adamlarının ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum”

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bugün ölüm yıldönümü, yine kabri başındayız. Başta bir Kartal sevdalısı, onun dışında bir devlet adamı olması sebebiyle Kartallıların ve sevenlerinin gönlünde her zaman yaşayacaktır. Kimin sorunu olsa koşan, derdiyle dertlenen, taraflı tarafsız Kartal’da birçok kişinin derdine koşan, aynı zamanda İstanbul’da ve Türkiye’de de birçok konuyla, birçok sorunla büyük mücadele gösteren, çözümler üreten büyük devlet adamını ben burada saygı ve minnetle anıyorum. Buraya gelen kıymetli ailesine, değerli dostlarına tekrar teşekkür ediyorum. Böyle devlet adamlarının ülkemize hizmet etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Örnek bir devlet adamıydı”

Babasının ülkesini için çalışan bir devlet adamı olduğunu söyleyen Ulaş Moğultay, “Babam ömrünü bu millete adamış örnek bir hukukçu ve örnek bir devlet adamıydı. Her zaman önce ülkesini düşünerek çalıştı ve bu ülke için hizmet etti. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun” diye konuştu.

Mehmet Moğultay’ın mezarına karanfil bırakılmasının ardından gelenlere lokum ikram edildi.