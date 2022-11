Eski AK Parti Milletvekili Metiner, terör saldırısının yaşandığı alana karanfil bıraktı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi’ne karanfil bıraktı. Metiner, “Bu ülkenin Kürtleri, Türkleri birbirlerinin kardeşleridir. Bu devlet hepimizin devletidir, bu vatan hepimizin vatanıdır. Türklerle Kürtleri düşmanlaştırmak isteyen zihniyet sahiplerini lanetliyoruz. Biz Türkler ve Kürtler, bu ülkenin asli sahipleriyiz” dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının gerçekleştiği noktayı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Metiner, İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle olayda şehit olanlara Allah’tan rahmet ve Türkiye’ye baş sağlığı dileyerek, “Terör gerçekten çok acımasız, çok kalleş, namert. Şu an bile bir bomba patlayabilir. Kimin yaptığına bakmaksızın terörün her çeşidini lanetlemek doğrudur ama bu terörün kimin tarafından yapıldığını bildikleri halde terör örgütünün adını anmadan kınama açıklamaları yapanlar bilsinler ki milletin vicdanında mahkum olmuş durumdadırlar. Bu terör örgütünün adı PKK’dır. PKK’nın iplerini elinde tutan devletin adı Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bugün ülkemizde yaşadığımız bu derin acının, trajedinin asıl failleri bellidir. Terör örgütünün adını anmadan yapılan her açıklamayı bu yüzden biz samimiyetsiz, ilkesiz buluyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz. Bu ülkenin Kürtleri, Türkleri birbirlerinin kardeşleridir. Bu devlet hepimizin devletidir, bu vatan hepimizin vatanıdır. İstiklalimize yöneltilmiş bu tür menfur bir saldırıyı şiddetle ve hiddetle kınıyoruz. Türklerle Kürtleri düşmanlaştırmak isteyen zihniyet sahiplerini lanetliyoruz. Biz Türkler ve Kürtler, bu ülkenin asli sahipleriyiz” açıklamasında bulundu.

“Terör örgütlerinin siyasetini yapan insanları gönlümüzde mahkum etmiş durumdayız”

"Hiç kimsenin devletimizin bekasını tehdit etmesine; birliğimizi, berberliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz" diyen Metiner, "Ölüm bizi yıldıramaz. O örgütün iplerini elinde tutan patron ülkeye de sesleniyoruz. Ne yaptığınızın farkındayız. İçimizle nasıl oynadığınızın farkındayız. 2023 seçimlerine doğru giderken başka neler yapacağınızın farkındayız. Ama bilesiniz ki Türk milleti olarak size bedel ödetmesini de biliriz, sizden hesap sormasını da biliriz. PKK’yı gönlümüzde mahkum etmiş durumdayız. Terör örgütlerinin siyasetini yapan insanlarını da gönlümüzde mahkum etmiş durumdayız. Bu terör eylemlerini gerçekleştirenlerin asıl faillerini bildikleri halde seçim öncesi dizayn diyerek kendi devletini, hükümetini suçlayan içimizdeki mankurtları, asıl bu olayı gerçekleştirenlerden çok daha tehlikeli bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun. Ailelerine sabır diliyoruz” diye konuştu.