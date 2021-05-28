Esenyurt’un yolları yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yolları yenilemeye devam ediyor. Ekipler, zarar görmüş parke yolları kaldırıp yerine yenisini yapıyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt’un yollarını yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hava şartlarının düzelmesi ile çalışmalarını hızlandıran ekipler, Ardıçlı Mahallesi 772. Sokak’ta eski parke yol ve kaldırımların yerine yenisini yapıyor. Aşık Veysel Mahallesi Kızılırmak Sokak ile Talatpaşa Caddesi’nde ise asfalt yenileme çalışması yapılıyor. İlçe genelinde parke ve asfalt yenileme çalışmaları devam edecek.