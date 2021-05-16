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Esenyurt’un parkları ‘tam kapanma’ sonrasına hazırlandı

Esenyurt Belediyesi, park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaparak alanları Esenyurtluların kullanımına hazırladı.

İSTANBUL 16.05.2021, 15:54
Esenyurt’un parkları ‘tam kapanma’ sonrasına hazırlandı

Esenyurt Belediyesi, park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaparak alanları Esenyurtluların kullanımına hazırladı.

Esenyurt Belediyesi, daha yeşil bir Esenyurt için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatılan park ve bahçelerde çim biçme ve bakım çalışmaları yaptı. Bakım çalışmaları gerçekleştirilen parklar ‘tam kapanma’ sonrasında Esenyurtluların kullanımına açılacak. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.
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