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Esenyurt’ta yollar yenilenmeye devam ediyor
Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
İSTANBUL 04.04.2022, 13:53
Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
İBB ile ortak çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Alt yapı çalışması tamamlanan Atatürk Mahallesi 2214. ve Piri Reis Mahallesi 2073. Sokak’ta yeni asfalt serimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar ise sokakların yenilenmesinden memnun olduklarını belirtti.