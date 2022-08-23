banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Trabzonspor Avrupa’da 141. maçına çıkıyor
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Artvin’de 1 kg bal 17 bin liraya satıldı
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”
Bülent Korkmaz: “VAR’daki hakemde sıkıntı var”

Esenyurt’ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası

Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL 23.08.2022, 10:06
Esenyurt’ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası

Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında çıkan ücret tartışması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir taksici ile Afrika uyruklu yolcular arasında ücret nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya taksicinin arkadaşının da katılmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran taraflar, taksi içerisindeki müşterinin bağırışlarına ve çocuk yolcuya da aldırmadı. Uzun bir süre birbirlerine saldıran şahıslar, bir süre sonra ayrılırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
29°
hafif yağmur