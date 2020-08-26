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Esenyurt’ta pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT, “İSTİHDAM OFİSİNİN AMACI HER YIL 10 BİN KİŞİYE İŞ BULMAK” DEDİ

İSTANBUL 26.08.2020, 09:28
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Esenyurt’ta pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi

İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturan Esenyurt Bölgesel İstihdam Ofisi’nde pandemi döneminde 500 kişi istihdam edildi. Amaçlarının yılda 10 bin kişiye iş bulmak olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Geçen sene 7 bin 200 civarında vatandaşımıza iş bulduk. Bu senede pandemiye rağmen 5 bin 800 civarında vatandaşımız istihdam edildi” dedi.

İş arayan vatandaşları özel sektördeki işveren firmalarla buluşturarak vatandaşların işsizlik sorununu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan Esenyurt Bölgesel İstihdam Ofisi, 35 kişilik kadrosu ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, meslek edindirme kurslarına da ağırlık veren Esenyurt Belediyesi, yanlış mesleği seçtiğini düşünen ya da meslek edinmek isteyenleri de çeşitli eğitimlerden geçirerek iş bulmalarının önünü açıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, pandemi döneminde 500 kişinin istihdam edildiğini, amaçlarının ise yılda 10 bin kişiyi istihdam etmek olduğunu söyledi.

“İstihdam ofisinin amacı her yıl 10 bin kişiye iş bulmak”

Vatandaşların istihdam edilmesi için özel bir proje başlattıklarını aktaran Başkan Bozkurt, “Amacımız işsiz vatandaşlarımız ile istihdama ihtiyacı olan sanayicileri bir araya getirmek. Bunun için 35 kişilik bir kadromuz çalışıyor. Bu kadrodaki arkadaşların tek işi elemana ihtiyacı olanlarla işe ihtiyacı olanları bir araya getirmek. Bundan sonra bir üst aşama olarak meslek edindirme kurslarını devreye sokacağız. Bu kurslarla yanlış bir mesleği seçmiş ya da mesleği olmayan vatandaşları eğitimden geçirerek doğru yerde istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bu proje İstanbul trafiğine büyük katkı sağlayacak. Vatandaşlar başka bölgelere gidip gelmek zorunda kalmayacaklar. Sanayiciler yüksek servis ücreti ödemek zorunda kalmayacaklar. Hem nitelikli eleman yetiştirilecek hem de kendilerine uygun iş buldukları için mutlu ve huzurlu yaşayacaklar. İstihdam ofisinin amacı her yıl 10 bin kişiye iş bulmaktır. Geçen sene 7 bin 200 civarında vatandaşımıza iş bulduk. Bu senede 5 bin 800 civarında vatandaşımız istihdam edildi. Pandemi döneminde ancak 500 kişinin istihdamı yapılabildi. Bugün burada 150 kişi var ancak toplamda 500 kişinin iş alımı gerçekleşecek” dedi.

“5 günde iş buldum”

Kısa sürede istihdam ofisi aracılığıyla iş bulduğunu belirten Mehmet Bektaş, “Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sağ olsun iş bulmamıza yardımcı oluyor. Ön lisans mezunuyum, iş arıyorum. Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdim. Yeni işimden ayrılmıştım; 5 gün oldu bu süreçte hemen iş buldum. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde işten çıkarıldığını söyleyen Leyla Zeytinli, “Beni pandemide işten çıkardılar. 5-6 aydır işsizim. Çok yere başvurdum fakat iş bulamadım. Daha sonra buraya geldim. İnşallah hayırlısıyla olur. Bu istihdam ofisleri işsizlerin iş bulmaları açısından çok iyi. Bu süreçte işten çıkarılanlar arasında çocukları okuyanlarda var yazık. Herkes iş sahibi olur umarım” diye konuştu.

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