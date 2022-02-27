Esenyurt’ta özel çocuklara özel şenlik

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel çocuklar için ‘Özel Çocuk Şenliği’ düzenledi. Aileleriyle birlikte şenliğe katılan çocuklar, tiyatro gösterisi, atölyeler ve müzikal gösterilerle doyasıya eğlendi.

Özel Eğitim Merkezi ile Esenyurt’ta yaşayan özel çocuklara umut olmaya devam eden Esenyurt Belediyesi, ‘Özel Çocuk Şenliği’ düzenledi. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Merkezi tarafından Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde yapılan şenlik, özel çocukların ailelerinden yoğun ilgi gördü. Çocuklar ve aileleri belediyenin kendilerine sağladığı özel servislerle kültür merkezine geldi. Şenlikte çocukların eğlenip güzel vakit geçirmesi amacıyla engelli bireylerin sahne aldığı tiyatro gösterisi, atölyeler ve müzikal gösteriler yapıldı. Etkinliğe katılanlara yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

Özel çocuklara umut olmaya devam edeceklerini ifade eden Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi Şefi Muhammed Alabay, “Burada özel çocuklarımızın eğlenebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlamak istedik” dedi.

Özel çocuklar için yapılan bu etkinliğin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Alabay, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

Çocuklar ve aileleri etkinlikten memnun ve mutlu bir şekilde ayrıldı.