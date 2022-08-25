Esenyurt’ta okul bahçeleri renklendi
Okul bahçelerindeki spor ve oyun alanı çizgileri ile sıra düzeni çizgilerini yenileyen Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için sek sek çizimleri yaparak, bahçeleri renklendiriyor.
Okul bahçelerindeki spor ve oyun alanı çizgileri ile sıra düzeni çizgilerini yenileyen Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için sek sek çizimleri yaparak, bahçeleri renklendiriyor.
Esenyurt genelindeki eğitim kurumlarının bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını yürüten Esenyurt Belediyesi, okul bahçelerindeki spor, oyun alanı, sıra düzeni çizgilerini yeniliyor. Ekipler, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak için sek sek gibi geleneksel oyunları da okul bahçelerine taşıyor. İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Ulaştırma Mühendisi Doğancan Aktaş, “Okulumuzdan gelen yazılı talep üzerine bahçe alanı içerisindeki sıra çizgilerini, oyun ve spor alanlarını soğuk yol çizgi boyasını kullanarak yeniden oluşturduk. Burada olduğu gibi Esenyurt genelinde de tüm çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0