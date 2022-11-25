Esenyurt’ta öğretmenler doyasıya eğlendi

Esenyurt’taki okullarda eğitim veren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, öğretmenleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek “Ülkemize yaptığınız hizmetler ve bize kattıklarınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Esenyurt’taki 350 bin çocuk ve genç sizlere emanet” dedi.

Esenyurt Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okullarda eğitim veren öğretmenler için ‘Müzik Dinletisi’ etkinliği düzenledi. Esenyurt Nikah Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte öğretmenler, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte halaylar çekti, oyunlar oynadı. Onlar için hazırlanan gecede gönüllerince eğlenen öğretmenler yılın stresini de attı. Geleceğin mimarı öğretmenlerle tek tek görüşen Başkan Bozkurt, günlerini kutlayarak eğitim alanında kendilerine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

“Emekleriniz için minnettarız”

Bir öğretmen çocuğu olarak eğitimcilerin çektiği sıkıntıların farkında olduğunu belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Çok önemli bir iş yapıyorsunuz, zira bizim için anne ve babalar için çok değerli. Esenyurt’ta 0-19 yaş arası çocuklar ve gençler sizlere emanet. Gençlere vereceğiniz eğitim, ahlak, cesaret ve öz güven, aslında gelecekte nasıl yaşayacağımızın en önemli göstergesi. Dolayısıyla bu süreci ne kadar doğru yönetirsek geleceğe o kadar umutla bakarız. Gençlerimiz birbirini ne kadar olduğu gibi kabul ederse, barışık ve bir arada yaşarsa geleceğe o kadar güvenle bakarız. Birlik ve beraberliğimizin, geleceğimizin teminatı gençlerdir. Onun da emanetçisi sizlersiniz. Ben bugüne kadar göstermiş olduğunuz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, bundan sonraki süreçte biz de elimizden ne gelirse her zaman yanınızda olacağımızı taahhüt ediyoruz. Emekleriniz için minnettarız.”

“Çok güzel bir gündü”

Çok eğlenceli bir gece geçirdiklerini ifade eden Döndü Sıltav, “Bugün çok güzel bir gündü. Başkan ve başkan yardımcılarımızla halaylar çektik, günü böyle sonlandırmak da ayrıca güzeldi. Çok eğlenceliydi. Aslında bize bir gün yetmez, her gün öğretmenler günü. Başkanımızın konuşmalarıyla da kendimizi daha değerli hissettik. Her şey için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.