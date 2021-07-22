banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Esenyurt’ta Kurban Bayramı’nda hummalı çalışma

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İSTANBUL 22.07.2021, 14:31
Esenyurt’ta Kurban Bayramı’nda hummalı çalışma
banner502

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurban kesimi sonrası oluşan hayvansal atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü kesim alanlarında ve çöp konteynerlerinde temizlik ve yıkama çalışması yaparken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ise çöp konteynerleri, kesim alanları ve dere kenarlarında ilaçlama yapıyor. Halk sağlığını ön planda tutan ekipler, kurban kesim alanlarında ve çöp konteynerlerinde kötü kokuya ve sinek oluşumuna karşı temizlik ile ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501