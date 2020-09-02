Esenyurt’ta düğün ve nikah salonlarında korona virüs tedbirleri uygulanıyor
ESENYURT’TA DÜĞÜN VE NİKAH SALONLARINDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ SIKI ŞEKİLDE UYGULANIYOR
Esenyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs düğün genelgesi kapsamında, gelinle damadın birinci derece yakını olmayan, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nikah salonlarına girişine izin vermiyor.
Esenyurt Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde düğün ve nikah salonlarında önlemleri elden bırakmıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı düğün genelgesi kapsamında, gelinle damadın birinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar belediye salonlarında yapılan merasimlere alınmıyor. Kapıda gerekli kontrolleri yapan yetkililer, yaş sınırlamasına tabi olan yalnızca birinci derece akrabaların salona girişine izin veriyor.
65 yaş üstü ve 15 yaş altı vatandaşlar salonlara alınmıyor
Haziran ayı itibariyle nikah salonlarında alınan önlemlerin devam ettiğini belirten evlendirme şefi Aylin Altun, “Salonlarımızda kişi sayısı koltuk kapasitesinin üçte biri olarak ayarlandı, 30 kişi alıyoruz sadece. Nikahlarımız yarım saat arayla, havalandırma ve dezenfektan işlemi yapıldıktan sonra gerçekleşiyor. Bizim için yeni genelgeyle alınan önlemler dışında yaş sınırlaması geldi. Birinci derece akrabalar dışında 65 yaş üstü ve 15 yaş altı olanları alamıyoruz” dedi.
Takı törenleri yapılmıyor
Düğün ve nikah merasimlerinde salon kapasitesini yüzde 25’e düşüren Esenyurt Belediyesi, oturma düzenini ise sosyal mesafeye uygun olarak ayarladı. Çiftler ve yakınlarının maske taktığı nikahlarda, dezenfekte kurallarına uyularak salona girişleri sağlanırken, tebrikleşme ve takı töreni yapılmıyor. Çiftler isterse, yanlarında getirdikleri takı kutusu görevli tarafından salonda gezdirilerek takılar toplanıyor. Gelin-damat ile şahitler ve nikah memurlarının 3 ayrı masada olduğu nikahlara maksimum 30 davetli kabul ediliyor.
Salonlar her törenden sonra dezenfekte ediliyor
Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı, günlük olarak yapılan dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin yanı sıra her törenden sonra havalandırılarak, masa ve sandalyeler dezenfekte ediliyor. Önlemler kapsamında, girişlere ve ortak alanlara sosyal mesafeye uyarılarının yapıştırıldığı salonlarda, yoğunluk yaşanmaması için giriş ve çıkışlar farklı kapılardan yapılıyor.
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