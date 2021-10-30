Esenyurt’ta Cumhuriyet Bayramı, Grup Abdal ve Eypio konseriyle kutlandı

Esenyurt’ta vatandaşlar belediyenin organize ettiği Grup Abdal ve Eypio konseriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı.

Esenyurt Belediyesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Binlerce Esenyurtlu vatandaş Yeni Belediye Meydanı’ndan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na kadar ellerinde bayraklarla yürüdü. Etkinliklere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayının sonunda ise ilk olarak Grup Abdal sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi. Grup Abdal’ın ardından Eypio sahneye çıkarak, Esenyurtlu vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Ellerinde bayrak ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’ndaki konsere katılan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya eğlenerek kutladı.

Konserde konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Çok keyifli bir akşamdı. Hem Cumhuriyetin 98. Yılını kutlamış olmak, Cumhuriyete ve Cumhuriyetin değerlerine sahip olmak, ama ondan daha önemlisi çok farklı kökenlerden genç arkadaşlarımız, farklı gruplardan insanların bir arada toplanması, çok farklı müzik türlerini aynı coşkuyu yaşamış olmak çok keyif verdi. Bu da gösteriyor ki Cumhuriyet ilelebet yaşayacak, çocuklarımız gençlerimiz buna sahip çıkacaklar. Ben çok mutlu oldum çok güzel bir akşamdı. Büyük bir kalabalık vardı, ben ilk defa böyle bir kalabalık gördüm. Tekrar Cumhuriyetin 98. yılını kutluyorum, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına minnettarlığımı belirtiyor ve bu değerlere sahip çıkacağımızı taahhüt ediyorum” dedi.