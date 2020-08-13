Esenyurt’ta cam ve pet şişeler çöpe değil kumbaraya atılacak
ESENYURT BELEDİYESİ, PLASTİK VE CAM ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRMAK AMACIYLA İLÇENİN BELİRLİ NOKTALARINA PET VE CAM ŞİŞE KUMBARALARI YERLEŞTİRDİ.
Esenyurt Belediyesi, plastik ve cam atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla ilçenin belirli noktalarına pet ve cam şişe kumbaraları yerleştirdi.
Esenyurt Belediyesi gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında belirlenen noktalara cam kumbarası ve pet kafesler yerleştirdi. ‘Dönüşüm Seninle’ ve ‘Çöpe Atmayın, Geleceğe Değer Katın’ sloganlarıyla başlatılan projede günlük olarak toplanan atıklar, belediyeye ait tesislerde çevreye zarar vermeden geri dönüştürülecek.
Giysi ve tekstil atık kumbaraları her noktada
Müdürlük, yeni başlatılan projenin yanı sıra ilçe geneline yerleştirilen tekstil atık kumbaralarındaki atıkları da toplamaya devam ediyor. Kullanılmış ve atık haline gelmiş giysilerin, tekstil atıklarının, evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanması için yerleştirilen kumbaralara atılan giysiler, her gün belirlenen saatte toplanarak geri dönüşüm merkezine götürülüyor.
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