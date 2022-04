Esenyurt’ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi

Esenyurt Belediyesi, Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip olan ilçeye yeni yeşil alanlar ve yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Atıl durumda olan 12 dönümlük alan üzerinde yeni bir park ve çocuklar için at binicilik tesisi yapımına başlandı.

Yaklaşık bir milyon nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 1,15’ini oluşturan Esenyurt’ta, yeni yeşil alanlar oluşturan ve yeni projelerini hayata geçirmeye devam eden Esenyurt Belediyesi, atıl durumda olan 12 dönümlük alana park ve çocuklara hizmet verecek olan at binicilik tesisi inşa ediyor. Gökevler Mahallesi’nde bulunan projenin 7 dönümü at binicilik tesisine ayrıldı. İçerisinde kapalı manej alanı, padok alanı, at bakım alanı ve kafeteryanın yer alacağı tesis projesinin 5 dönümlük park alanına ise fitness alanı, çocuk oyun alanı, oturma grupları ve yeşil alan yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yapımına başlanan tesis hakkında bilgi veren Esenyurt Belediyesi’nde görevli Peyzaj Mimarı Gökçe Bilgi, Esenyurt’ta bir ilk olan at binicilik tesisinin çocuklar için yapıldığını vurguladı. Peyzaj Mimarı Bilgi, “Arazimizde ilk olarak alan düzenlemesi yapıldı. Toplam 12 dönümden oluşan alanımızın 7 dönümü binicilik tesisine ayrılmıştır. Binicilik tesisimizde kapalı manej alanı, padok alanı, kafeterya ve at bakım alanı bulunmaktadır. At binicilik tesisi Esenyurt’ta yapılan ilk projelerden biri olacaktır ve bu projelerin devamı gelecektir. Tesisimizde daha çok çocuklarımıza hizmet vermeyi düşünmekteyiz, çünkü çocuklarda ata binmek kas, denge ve koordinasyon gelişimi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır” dedi.

Yeni projelerle ilçede ilkleri gerçekleştirmeye devam eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un vaatlerini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Bilgi, “Park alanında çocuk oyun alanı, fitness aletleri, oturma grupları ve yeşil alanımız bulunmaktadır. Daha önceleri atıl vaziyette bulunan bu alanı hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapımı hızla devam eden proje tamamlandığında Esenyurtlular, eğlenerek vakit geçirebileceği yeni bir alana daha sahip olacak.