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Esenyurtlunun kiloları diyetisyene emanet

ESENYURT BELEDİYESİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DİYETİSYEN HİZMETİ VERİYOR. ESENYURT HALKI, ÜCRETSİZ DİYETİSYEN UYGULAMASI SAYESİNDE KİLO KONTROLÜNÜ YAPTIRARAK VE DOĞRU BESLENME YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENİYOR.

İSTANBUL 08.09.2020, 10:29
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Esenyurtlunun kiloları diyetisyene emanet

Esenyurt Belediyesi sağlıklı yaşam için vatandaşlara ücretsiz diyetisyen hizmeti veriyor. Esenyurt halkı, ücretsiz diyetisyen uygulaması sayesinde kilo kontrolünü yaptırarak ve doğru beslenme yöntemlerini öğreniyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Esenyurtlu vatandaşların beslenme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla, her bireyin farklılıklarının göz önünde bulundurulduğu kişisel beslenme hizmeti veriliyor. “7’den 70’e sağlıklı beslenme” sloganıyla başlatılan bu uygulamada bugüne kadar binlerce vatandaşa diyetisyen hizmeti verildi. Esenyurt’ta vatandaşlar için uygulanan ücretsiz diyetisyen hizmeti ile herkesin sağlığı kontrol altına alınıyor. Özellikle Fast food diye adlandırılan, sağlıksız beslenme tarzının hızla yayılmasıyla birlikte ilçede oluşan obezite sorunlarına engel olabilmek ve kilo almakta zorlanan kişiler için başlatılan projeyle sağlıklı yaşam danışmanlığı veriliyor. Sağlıksız beslendiğini düşünen ve bu durumdan kurtulmak isteyen herkes, hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Metabolik yaş, yağ, kas ve kemik ölçümü yapılıyor

Merkeze gelen hastaların diyet programı öncesi metabolizma yaşı, yağ, kas, kemik durumu ölçümlerini yapılarak sağlıklı yaşam hakkında bilgiler veriyor. Aşırı kilo sorunu olanlara, kan tahlilleri doğrultusunda uzman diyetisyen tarafından diyet programı yapılarak takibi sağlanıyor. Tüm bunun yanı sıra kilo probleminin altında psikolojik nedenler yatan hastalar belediye bünyesinde hizmet veren alanında uzman psikologlara ve belediyeye ait spor salonlarına yönlendirilerek sürecin daha sağlıklı bir biçimde ilerlemesine katkı sağlanıyor.

Vatandaşlara uygun gün ve saatte randevu

Vatandaşlar haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde faydalanabileceği bu hizmet için Esenyurt Kültür Merkezi içerisinde yer alan birimi arayarak kendilerine uygun gün ve saatte randevularını alabiliyorlar. Bunun yanı sıra hastalar kontrol günlerine kadar uzman diyetisyen tarafından belediye için açılan instagram hesabından merak ettikleri sorulara yanıt bulabiliyorlar. Ayrıca hesapta kişilere özel beslenme tabakları ve örnek porsiyon paylaşılarak besinlerin faydalarını hakkında detaylı bilgiler de aktarılıyor.

"Amacımız sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak"

Esenyurt halkında sağlıklı beslenme bilincini oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi’nde görevli Uzman Diyetisyen Duygu Gizem Çatalkaya, “Biz Esenyurt halkına özel sağlıklı, yeterli ve dengeli bir beslenme nasıl olmalı bunun hizmetini veriyoruz. Amacımız sağlıklı beslenmenin yaşam biçimi olarak hayatlarında yer edinmesi. Merkezimizde de genel olarak kilo verme ve kilo alma, çocuk beslenmesi, gebe beslenmesi, gebelik sonrası beslenme, hastalıklarda beslenme gibi birçok çeşit alanda hizmet veriyoruz. Hastalarımız merkezimize geldiklerinde ölçümlerini yapıyoruz. Hastanın değerlerine bakarak ona göre özel beslenme programları hazırlıyoruz ve bu program dahilinde onları düzenli olarak 2 haftada bir kontrole çağırıyoruz. Sürekli kontrol altında olan hastalarımızda olumlu sonuçlar gözlemliyoruz” dedi.

"Kişiye özel diyet programları hazırlıyoruz"

Esenyurt halkında genel olarak düzensiz beslenmeden ve vitamin eksikliğinden kaynaklı sorunlar gözlemlediğini belirten Çatalkaya, “Diyet programlarını kişiye özel hazırladığımız için bu eksiklikleri doğal gıdalardan karşılamaya çalışıyoruz. Yeterli gelmediği takdirde eczanelerden doktorlarımızın uygun gördüğü vitaminleri öneriyoruz” diye konuştu.

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