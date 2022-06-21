Esenyurtlular güne spor ile başlıyor

Esenyurt Belediyesi, pandemiden sonra vatandaşları açık havada sabah sporu ile buluşturuyor. Temiz havada spor yapmak için bir araya gelen Esenyurtlular, hem stres atıyor hem de güne sağlıklı başlıyor.

Spor alanındaki çalışmalarına ara vermeden devam eden Esenyurt Belediyesi, pandemiden sonra Gürbüz Süleymaoğlu Spor Merkezi’nde Esenyurtluları sabahın erken saatlerinden itibaren spor ile buluşturuyor. Temiz ve açık havada müzik eşliğinde yapılan egzersizler sayesinde vatandaşlar güne daha zinde ve sağlıklı başlıyor. Yetişkinlere yönelik, haftanın iki günü verilen egzersiz eğitimlerinde yoga, pilates ve sabah sporu yapılıyor. Açık havada, sabah sporu egzersizleri Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan ve Şehitler Parkı’nda yaz boyu devam edecek.

“Bütün Esenyurt halkını sabah sporuna davet ediyoruz”

Sabah sporunun faydalarını sıralayan Esenyurt Belediyesi Fitness Eğitmeni Rabia Keskinoğlu şöyle konuştu:

“Belediyenin kendi bünyesindeki sabah sporları başlamıştır. Sabah sporu yapılan vücutta kan dolaşımı artar, oksijen alımı sağlanır. Fiziksel ve psikolojik olarak güne daha sağlıklı ve zinde başlarız. Esenyurt Belediyesi Gürbüz Süleymanoğlu Spor Merkezi’nde haftalık olarak grup derslerimiz mevcuttur. Bunların içerisinde Pazartesi ve Perşembe günleri bir saatlik yoga, Pazartesi ve Cuma günleri de pilates derslerimiz mevcuttur. Bunun dışında Salı ve Perşembe günleri de sabah sporlarımız olmaktadır. Bütün Esenyurt halkını sabah sporuna davet ediyoruz.”

“Spor, güne zinde başlamamıza sebep oluyor”

Sporun mutluluk verdiğini belirten Esenyurt Belediyesi Yoga Eğitmeni Canan Satıcıöz Sivaslı, “Burada üyelerimizle birlikte açık hava etkinlikleri yapıyoruz. Spor güne zinde başlamamıza sebep oluyor, mutluluk veriyor. Gün içindeki hareketsizlik zaten hayatımızda devam ederken sabaha böyle hareketli, dinamik bir şekilde başlamak tüm günü iyi geçirmemizi sağlıyor” dedi.

“Bir senede 18 kilo verdim”

Belediyenin spor faaliyetlerine katılarak bir senede 18 kilo verdiğini vurgulan Nursel Baygı, “Çok faydasını gördüm. Bir senede 18 kilo verdim. Evde durup zaman geçirmektense burada yeni arkadaşlar edinmek O kadar farklı şeyler oldu ki burada! Çok memnunum. Sürekli gelmeyi düşünüyorum. Herkes kesinlikle katılsın” diyerek herkesi spora davet etti.

“Çok harika oldu”

Açık havada spor yapmanın çok harika olduğunu söyleyen Perihan Karadağ Akyıldız ise “Böyle parkta, açık havada spor yapmamız sürpriz oldu, çok harika oldu. Hiç kaçırmadan bütün seanslarına katılacağım. Biz burada sosyalleşiyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Esenyurt Belediyesi’nin böyle spor organizasyonlarının ve salonlarının olması mükemmel bir uygulama. Maddi olarak da bize faydası oluyor” şeklinde konuştu.