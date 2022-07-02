Esenyurtlu minikler kep atmanın heyecanını yaşadı

Esenyurt Belediyesi, bünyesinde eğitim alan kreş öğrencilerine yıl sonu ‘Kep Atma Töreni’ düzenledi. İlk defa kep atmanın sevincini yaşayan minikler gönüllerince eğlendi.

Esenyurt Belediyesi bünyesinde eğitim alan Üçevler ve Turgut Özal Kreşlerindeki öğrenciler ‘Kep Atma Töreni’ ile mezun oldu. Patlatılan konfetiler eşliğinde ilk defa kep atmanın sevincini yaşayan minikler, çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince oynadı. Törene katılan Kreş Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Özdemir, mezun olan öğrencilere karnelerini vererek hepsini tebrik etti. Miniklerden Fahriye Benlioğlu ve Eymen Aras Orhanlı, İstiklâl Marşı’nın on kıtasını ezbere okuyarak büyük alkış topladı.