banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!
Dogecoin Elon Musk'un şovu sonrası çakıldı!
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İslam dünyasına çağrı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan İslam dünyasına çağrı
Bella Hadid Filistin halkının yanında!
Bella Hadid Filistin halkının yanında!

Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu

Esenyurt Belediyesi, kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan annelerin Anneler Günü’nü müzik eşliğinde dağıttığı güllerle kutladı.

İSTANBUL 09.05.2021, 17:28
Esenyurtlu annelerin sepetleri güllerle doldu

Esenyurt Belediyesi, kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan annelerin Anneler Günü’nü müzik eşliğinde dağıttığı güllerle kutladı.

Esenyurt Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir yandan sokakları dezenfekte ederken, diğer yandan da Anneler Günü’ne özel hazırlanan etkinlikle sokakları şenlendirdi. Konseri camlardan ve balkonlardan izleyen annelere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına gül hediye edildi. Hediye edilen güller sarkıtılan sepetlere konuldu.

"Amacımız anneleri mutlu etmek"

"Amacımız Esenyurtlu annelerin mutlu olması" diyen Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, “Kimi annelerimiz çocuklarına ulaşamadı, çiçeklerini alamadı. Biz de bir nebze de olsa annelerimizi mutlu etmek için dezenfeksiyon yaparken gül takdim ettik” dedi.
Yorumlar (0)
18°
açık