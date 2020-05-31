Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Başsavcılıktan rapçi Rota gözaltına alındı iddiasına yalanlama
Rapçi Rota gözaltına mı alındı?
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır

Esenyurt normalleşme sürecine hazır

ESENYURT BELEDİYESİ, ÖZEL SPOR KULÜPLERİ, BELEDİYE KREŞLERİ VE KÜTÜPHANELERİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Esenyurt normalleşme sürecine hazır

ESENYURT BELEDİYESİ, ÖZEL SPOR KULÜPLERİ, BELEDİYE KREŞLERİ VE KÜTÜPHANELERİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

31 Mayıs 2020 Pazar 16:23
5 Okunma
Esenyurt normalleşme sürecine hazır

Normalleşme süreci için ilçe genelinde gerekli önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelinde 1 Haziran’da faaliyetlerine başlayacak olan mekanları dezenfekte ederek mikroplardan arındırdı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci öncesi ilçede ki özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Kreşler 1 Haziran’a hazır

Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren açılması kararlaştırılan belediye kreşlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, sınıflardan yemekhaneye, yatakhanelerden lavabolara kadar her alanda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Dolaplar, oyuncaklar, çocukların kullandığı tüm eşyalar titizlikle temizlendi.

Kütüphaneler ve spor kulüpleri dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını normalleşme süreci kapsamında açılacak olan kütüphaneler ve özel spor kulüplerinde de sürdürdü. Ekipler, 1 Haziran öncesi belediye kütüphanelerini dip köşe temizleyerek dezenfekte etti. İlçedeki özel spor kulüplerini de unutmayan Esenyurt Belediyesi, sporcuların sağlığı için ücretsiz olarak salonlarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler’de mangal ve semaver yasaklandı
Esenler’de mangal ve semaver yasaklandı
Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor
Sultanbeyli yaşlılarına sahip çıkıyor
Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu
Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu
İstanbul’da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi
İstanbul’da sivrisinek savar ordusu havadan görüntülendi
Zeytinburnu normale dönüyor
Zeytinburnu normale dönüyor
Galataport yaza hazır
Galataport yaza hazır
İstiklal Caddesi’nde zabıtalar arasında gerginlik
İstiklal Caddesi’nde zabıtalar arasında gerginlik
ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”
ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”
Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi
Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi
Beylikdüzü’nde kütüphane özlemi, 1 Haziran’da bitiyor
Beylikdüzü’nde kütüphane özlemi, 1 Haziran’da bitiyor
Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı
Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
İSTANBUL HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER, BİLİNMEYENLER
İSTANBUL HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER, BİLİNMEYENLER
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Kartal Belediyesi salgın sonrası kılınacak ilk cuma namazı için cami avlularını yıkadı
Kartal Belediyesi salgın sonrası kılınacak ilk cuma namazı için cami avlularını yıkadı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzman psikolog desteği
Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzman psikolog desteği
Maçka Parkında çemberli sosyal mesafe dönemi
Maçka Parkında çemberli sosyal mesafe dönemi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
BOĞAZDAKİ ÇÖPLER NE ZAMAN TEMİZLENECEK?
BOĞAZDAKİ ÇÖPLER NE ZAMAN TEMİZLENECEK?

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim