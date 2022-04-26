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Esenyurt ile Kaolinovo arasında “Kardeşlik Protokolü”

Esenyurt Belediyesi ve Bulgaristan’ın Şumnu iline bağlı Kaolinovo Belediyesi arasında “Kardeşlik Protokolü” imzalandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bohçalı (Kaolinovo) Belediyesi ile tarihi bir bağlantımız var. Oradaki soydaşlarımızla hem kültürel bağlarımızı oluşturalım hem de o coğrafya ile olan iletişimimizi güçlendirelim” dedi.

İSTANBUL 26.04.2022, 14:24
Esenyurt ile Kaolinovo arasında “Kardeşlik Protokolü”

Esenyurt Belediyesi ve Bulgaristan’ın Şumnu iline bağlı Kaolinovo Belediyesi arasında “Kardeşlik Protokolü” imzalandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bohçalı (Kaolinovo) Belediyesi ile tarihi bir bağlantımız var. Oradaki soydaşlarımızla hem kültürel bağlarımızı oluşturalım hem de o coğrafya ile olan iletişimimizi güçlendirelim” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ramazan ayının yirmi beşinci gününde Esenyurt Kültür Merkezi’nde Balkan, Rumelili ve Trakyalı vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar yemeğine; Bulgaristan’ın Kalinovo Belediye Başkanı Nida Ahmetov, Meclis Başkanı Ziya Nasaf, Başkan Yardımcısı Türcan Ferhat, Hak ve Özgürlükler Partisi Kaolinovo İlçe Başkanı Nedret Halil, Hak ve Özgürlükler Partisi İstanbul İl Başkanı Fahri Vatansever, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Veysel Bal, Belediye Meclis üyeleri, CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı Erdinç Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balkan, Rumelili ve Trakyalı vatandaşların da olduğu iftar yemeğinde, Esenyurt Belediyesi ve Bulgaristan’ın Şumnu iline bağlı Kaolinovo Belediyesi arasında “Kardeşlik Protokolü” imzalandı.

“Bohçalı (Kaolinovo) ile tarihi bir bağlantımız var”

Belediyeler arasındaki kardeşlik ilişkisine değinen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Belediyeler kendi aralarında kardeşlik ilişkisi kurabiliyor. Bunun nedeni hem ekonomik hem sosyolojik olarak birbirleri arasında bir bağ kurulsun diye. Bohçalı (Kaolinovo) Belediyesi ile tarihi bir bağlantımız var. Oradaki soydaşlarımızla hem kültürel bağlarımızı oluşturalım hem de o coğrafya ile olan iletişimimizi güçlendirelim. Orası aynı zamanda Avrupa Birliği’nin bir parçası. Çok güzel bir gündü, çünkü Esenyurt’un nüfusunu oluşturan vatandaşların bir bölümü de Bohçalı tarafından geldikleri için de buradaki vatandaşlarımız mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

“Kalplerimiz her zaman birbiriyle bağlantılıdır”

Protokol sonrası sahnede bir konuşma gerçekleştiren Başkan Bozkurt, “Kaolinovo Belediyesi bizi çok büyük bir imparatorluğun önemli bir bölgesine taşıdı. O kadar renkli o kadar çok kimlikli o kadar büyük o kadar güzel geleneğinin ardılıyız ki zaman zaman bunun farkında olmuyoruz. Birbirimizi çok sık göremiyor veya sınırları geçmemiz gerekiyor olabilir ama kalplerimiz her zaman birbiriyle bağlantılıdır. Bizler bundan sonraki süreçlerde de bu topraklarla bağlantılarımızı koparmayacağız, çünkü geçmişiyle, tarihiyle bağlantısını koparan milletlerin yaşama şansı yoktur. Bizler de her zaman nereden geldiğimizi, ne yaptığımızı, o büyük ülkelerin devamı olduğunu asla unutmamız lazım” dedi.

“Protokol köprü olacak”

Yıllar sonra Esenyurt’la aralarındaki bağı resmileştirdiklerini belirten Kalinovo Belediye Başkanı Nida Ahmetov, “Esenyurt’la kardeşliğimiz çok geriden geliyor. Sayın Başkanımız üç dört ay içinde bu protokolü bizlere imzalatma şansı verdi. Biz küçük bir belediyeyiz. Esenyurt’un bir buçuk milyona yakın nüfusu var, bizim ise 15 bin. Tam yüz katı bir fark var. Başkanımız, ‘Siz küçüksünüz’ demedi. Bizlere elini uzattı. Attığımız bu imza, hayırlara vesile olur. Aramızda çok sağlam bir köprü olacak, çünkü temelinde sizler varsınız. Esenyurt’ta çok fazla hemşerilerimiz var. Onların sayesinde bu protokolü imzaladık. Yıllardır her türlü desteği Esenyurt’tan görüyoruz ama bugün resmileştirdik. Yüzde 99’u Türk olan bir belediyeye sahibiz. Bizim gibi küçük bir belediyeyi Esenyurt’a kardeş seçtiği için sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yıllar önce Bulgaristan’dan Esenyurt’a yerleşen Ergin Şen bu protokolün çok anlamlı olduğuna değindi. Şen, “Bu iki şehrin birbirine kardeş olması ve buradaki insanların tecrübelerini, kazanımlarını paylaşmaları kadar güzel bir şey yok” dedi. Aynı duyguları hisseden Zahide Lahanacı ise şöyle konuştu: “1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldik. İyi ki geldik. Yerden göğe kadar memnunum”

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