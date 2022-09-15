Son Dakika
Dünya Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, İranlı rakibi Amir Hossein Abbas Zare’yi 3-2 yenerek finale yükseldi.
Esenyurt Devlet Hastanesi’nde öldürülen güvenlik görevlisi için anma töreni düzenlendi
Esenyurt’ta trafik kazası sonrasında hastaneye getirilen yaralının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için anma töreni düzenlendi. Törende sağlık çalışanları şiddet olaylarına tepki gösterdi.
İSTANBUL 15.09.2022, 18:33
Esenyurt’ta trafik kazası sonrasında hastaneye getirilen yaralının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için anma töreni düzenlendi. Törende sağlık çalışanları şiddet olaylarına tepki gösterdi.
Trafik kazası sonrasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının yakınları, yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık verince, kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı bıçaklayarak öldürmüştü. Okudan için bugün görev yaptığı hastane önünde anma töreni düzenlendi. Törende Tuğrul Okudan’ın mesai arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
26
açık
Sayfalar Tümü