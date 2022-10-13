Esenyurt Belediyesi’nden Çeper Ailesi’ne yardım eli

Esenyurt’ta 2 engelli çocuğu ile birlikte yaşayan Gönül Çeper’in ev sahibi ile anlaşmazlığı ve elektriklerinin kesilmesi, ulusal haber kanallarında gündeme gelmişti. Haber üzerine harekete geçen Esenyurt Belediyesi, Çeper Ailesi’ne yardım eli uzattı.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde oturan Gönül Çeper’in 2 engelli çocuğuyla birlikte 12 gündür elektriksiz kaldığı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı haberi üzerine Esenyurt Belediyesi aile için seferber oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatları doğrultusunda harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aileyi ziyaret ederek yerinde tespitlerde bulundu. Ailenin daha önce de belediyeden gıda desteği aldığını aktaran ekipler, Çeper Ailesi’nin acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Kira ve fatura desteği de verilecek

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orhan Ayyıldız, acil ihtiyaçları dışında aileye kira ve fatura desteklerinin de olacağını ifade ederek, “Bizim yardım ettiğimiz, sosyal yardımlarımızın devam ettiği bir ailemiz. Uzun yıllardan beri zaten devam ediyor. Hızlıca sabah erkenden ailemizi ziyaret ettik. Gıda ve yatak ihtiyacı varmış. Gönül ablamıza hemen yatak ihtiyaçları, battaniye, yastık ve gıda kolilerini ulaştırdık. Burada kalması halinde kira yardımında da bulunacağımızı söyledik. Kira yardımının dışında faturalarını ödeyebileceğimizi söyledik. Engelli olan çocuklarımız, kardeşlerimiz için de Sağlık İşleri Müdürlüğümüzü getirdik. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz gerekli raporlar ve tetkikleri için hastanelerden randevu alacak. Biz, Esenyurt Belediyesi olarak ailenin daima yanında olacağız” diye konuştu.

“Herkesten Allah razı olsun”

Gönül Çeper, “Belediye başkanından, sesimizi duyanlardan, hayırseverlerden Allah razı olsun” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nde görevli Sosyolog Funda Aydın ise aile ile görüşmelerinin ardından şunları söyledi:

“Biz, Sosyal İşler Müdürlüğü olarak yıllardır ailemize destek oluyoruz ama ailenin şu anki durumu belediye veya yardımlarla alakalı değil. Bunu bir sosyolog olarak söylüyorum. Kiraların bin liradan 3 bin 500 gibi bir rakama çıkması ailede otomatik olarak büyük bir korku ve paniğe yol açıyor. Aldığı yardımlarla daha önce hayatını devam ettirebilen bir aile, bugün yardımlarla devam edemeyeceğini düşünüyor.”