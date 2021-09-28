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Esenyurt Belediyesi’nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi, 22 bin metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü. Toplam 500 araç kapasiteli 6 yeni otoparkın hizmete açılmasıyla, araç parkı yüzünden sıkıntı yaşayan Esenyurtlular nefes aldı.

İSTANBUL 28.09.2021, 10:27
Esenyurt Belediyesi’nden 6 yeni otopark

Esenyurt Belediyesi, 22 bin metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü. Toplam 500 araç kapasiteli 6 yeni otoparkın hizmete açılmasıyla, araç parkı yüzünden sıkıntı yaşayan Esenyurtlular nefes aldı.

Esenyurt’un en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununu çözmek için projeler üreten Esenyurt Belediyesi, özellikle parklanma sıkıntısı yaşanan mahallelerde yeni otoparkları hizmete açtı. İlçedeki yoğun yapılaşma ve nüfus artışının oluşturduğu park eksikliğinden dolayı yeni otopark alanlarına ihtiyaç duyulan Esenyurt’ta; Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, İstiklal, Örnek, Zafer mahallelerindeki toplam 22 bin metrekarelik alan, 500 araçlık açık ve kapalı otoparka çevrildi.

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet verecek olan otoparklarda, ilçede yaşayan gazi, engelli vatandaşlar ve basın kartı sahibi gazetecilere ait araçların aylık aboneliklerinde yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

“Otoparklar, 7 gün 24 saat hizmet verecek”

Altı yeni otoparkın 7 gün 24 saat boyunca hizmet vereceğini söyleyen Esenyurt Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İdari Şefi Ali Eren Bulak, “İlçemizde yaşanan otopark sorunu nedeniyle 5 kapalı, bir açık otopark olmak üzere 6 yeni otoparkımız hizmete açıldı. Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, Örnek, İstiklâl Mahallesi kapalı semt pazarlarının altında olan 5 kapalı otopark ve Zafer Mahallesi’nde 1 açık otopark ile hizmet vermeye başladık. Kapalı otoparklarımız aylık abonelik sistemi, açık otoparkımız ise saatlik ücret sistemi ile 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek” dedi.

Otoparklarda uygulanacak ücret tarifeleri ise şöyle:

Zafer Mahallesi Açık Otopark 0-2 saat 10 TL, 2-4 saat 15 TL, 4-6 saat 20 TL, 6-24 saat 30 TL, aylık gece aboneliği (00.00-08.00) ise 100 TL. Akçaburgaz, Akevler, Güzelyurt, Örnek ve İstiklâl mahallelerindeki kapalı otoparkların aylık motosiklet aboneliği 100 TL, otomobil aboneliği 200 TL, kamyonet ve midibüs aboneliği ise 400 TL olarak belirlendi.

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