Esenyurt Belediyesi yaz okulları açılıyor

Esenyurt Belediyesi, çocukların yaz aylarını daha verimli geçirmesi için yaz okullarını açıyor. 22 farklı branşta eğitime katkı sağlayacak olan kültür merkezleri, bilgi ve etüt evleri ile gençlik merkezlerinde kayıtlar başladı.

Esenyurt Belediyesi, çocukların tatil yaparken de kendilerini geliştirmeleri için yaz okullarını açıyor. Yaz okulları çerçevesinde 8-15 yaş aralığındaki çocuklar; matematik atölyesi, akıl ve zekâ oyunları, çocuk korosu, halk oyunları, bilgi ve kültür yarışmaları gibi birçok farklı branşla buluşturulacak. Çocuklar yaz boyu hem öğrenecek hem de keyifli vakit geçirecek. Kayıt yaptırmak isteyenler 24 Haziran Cuma gününe kadar Esenyurt Kültür Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Esenkent Kültür Merkezi, Siteler Kültür Merkezi, Nene Hatun Kültür Merkezi, Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezi, Mustafa Akboğa Kültür Merkezi, Mehterçeşme Bilgi ve Etüt Evi, Papatya Bilgi ve Etüt Evi, Roman Kültür Evi, Saadetdere Bilgi ve Etüt Evi, Saadetdere Gençlik Merkezi, Şahin Aslan Bilgi ve Etüt Evi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Yunus Balta Kültür Merkezi, Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi ile iletişime geçip kayıt yaptırabilecek.