Esenyurt Belediyesi kendi maskesini kendi üretiyor

Pandemi sürecinde kullanımı zorunlu hale gelen maskelerin üretimi için Maske Üretim Atölyesi’ni hayata geçiren Esenyurt Belediyesi, günlük olarak ürettiği 16 bin maskeyi personeller başta olmak üzere ilçedeki sivil toplum kuruluşları, ibadethaneler ve okullara dağıtıyor.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Korona virüs sürecinde kullanımı zorunlu hale gelen cerrahi maskelerin tedariki için Maske Üretim Atölyesi kurdu. Belediye bünyesinde görev yapan 14 el sanatları öğretmeni, kurulan üretim bandında günde 16 bin adet maske üretiyor. Üretilen maskeler, belediye personellerine günlük olarak dağıtılırken, talep eden sivil toplum kuruluşları, okullar ve ibadethanelerin de maske ihtiyacı bu atölyeden karşılanıyor.

Tüm hijyen koşullarının sağlandığı atölye, düzenli olarak yapılan temizlik işlemi sonrası dezenfekte ediliyor. Atölye girişlerinde ateşleri ölçülen personeller, üretim alanında maske, eldiven ve galoş giyiyor. Üretim makineleri ise, her kullanımdan sonra dezenfektan ile temizleniyor.