Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi sınırları aştı

Esenyurt’ta binlerce kişiyi iş sahibi yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), İstanbul dışındaki firmalardan da talep alıyor. Sektörün öncü firmaları, Yalova ve Çanakkale’deki fabrikalarına personel desteğini ESBİM ile sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), sınırlarını aşarak il dışından da talep almaya başladı. İlçede yaptığı mülakatların yanı sıra sektörün öncü gıda ve tekstil firmalarının il dışı personel talepleri üzerine duyuru ve afişler hazırlayan merkez, firmalara büyük destek sağladı. Ünlü bir tekstil firmasının Yalova’da açacağı depoya personel alımı için bölgedeki muhtarlık ve sivil toplum kuruluşlarına duyurular yapan birim, yine ünlü bir gıda firmasının Çanakkale’deki fabrikası için personel ilanı açtı. Firmalar ve istihdam edilen bölge halkı, desteklerinden dolayı ESBİM’e teşekkürlerini iletti.

ESBİM Türkiye’ye örnek olacak

ESBİM’in Türkiye’ye örnek ve öncü bir birim olduğunu söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “ESBİM olarak sınırları aştık. Tekstil sektörünün öncü firmalarından biri Yalova’da yeni açtıkları depo için personel desteği istedi. Yine Çanakkale’de gıda sektörünün öncü firmalarından biri bizden personel talebinde bulundu. Gerçekten ilçe sınırları dışına çıktık. İl dışından gelen talepleri sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. O bölgedeki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçtik. Olumlu geri dönüşler aldık. Yine Çanakkale içinde duyurularımızı yayınlayacağız. Çanakkale ilanında sadece oradan personel alımı olmayacak. Firma, konaklama imkanı da sunarak o bölgede çalışmak isteyen vatandaşlarımızı götürecek. Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’ta işsizlik oranı en az ilçelerden biri haline gelecek” dedi.

“ESBİM’den çok büyük destek alıyoruz”

ESBİM’den il dışında yapılacak mülakatları için de çok büyük destek aldıklarını ifade eden Firma Yetkilisi Abdullah Emre Işık, “ESBİM ile uzun süredir İstanbul bölgesi için işe alım süreçlerini yönetiyoruz. Bu konuda ESBİM bize fazlasıyla destek oluyor. Neredeyse her hafta mülakat gerçekleştiriyoruz. İstanbul dışında da Yalova bölgesi için yeni çalışmalara başladık. Bu noktada, sürece destekleri fazlasıyla devam ediyor. Kurumsal bir firma gibi çalışıyorlar. Organizasyon ve planlama konusunda tüm süreçlerimizde destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.