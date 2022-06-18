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Esenler’de üniversite adayları ile yakınlarına çay ve çorba ikramı

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) için farklı ilçelerden Esenler’e gelen öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su ikram edildi.

İSTANBUL 18.06.2022, 11:08
Esenler’de üniversite adayları ile yakınlarına çay ve çorba ikramı

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) için farklı ilçelerden Esenler’e gelen öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ve su ikram edildi.

Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından üniversite adaylarına ve sınav sırasında okul bahçelerinde çocuklarını bekleyen ailelere çay, çorba ve su ikramında bulunuldu. Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’na (YKS) Esenler’de girecek öğrenciler ile velileri için 34 okulda stant kuruldu. Farklı ilçelerden Esenler’de sınava girmek için gelen öğrenciler ve aileleri için 11 bin kişilik çorba yapıldı.

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