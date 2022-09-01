Esenler’de kültür turları kayıtları başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür turlarına kayıtlar başladı. Esenlerlilerin ilk rotası ise şehitler diyarı Çanakkale olacak.

Esenler Belediyesi, tarihi yakından tanımak, şehitleri anmak ve manevi değerlere sahip çıkmak amacıyla pek çok kültür turu düzenleyecek. Kültür turlarının ilk durağı ise şehitler yurdu Çanakkale olacak. Esenlerliler burada tarihin en çetin ve en büyük savaşlarından birinin kazanıldığı toprakları ziyaret ederek yurdu canı pahasına savunanların izini sürecek. Şehitlikleri ziyaret etme imkanı yakalayacak olan Esenlerliler, program boyunca uzman rehberler eşliğinde bölgeyi tanıyacak.

Tarihi şehirler ziyaret edilecek

12-65 yaş aralığında ve Esenler’de ikamet eden herkesin başvuru yapabileceği kültür turuna başvurular, belediyenin web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Katılımcılar ayrıca 444 00 73 nolu telefondan detaylı bilgi edinebilecek. Esenler’de Çanakkale Kültür Turu dışında yine tarihte önemli yeri olan Bilecik, Konya, Edirne ve Bursa’ya da ziyaretler düzenlenecek. Kültür turlarından birine kayıt olan katılımcılar, yıl içinde başka bir şehir dışı gezisine katılamayacak. Kültür turları için araçlar her gece saat 23:59’da Esenler Dörtyol Meydanı’ndan hareket edecek.