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Esenler’de fırıncılar ekmek dağıttı, zabıta anons yaptı

ESENLER’DE FIRINCILAR EKMEK DAĞITTI, ZABITA ANONS YAPTI

Esenler’de fırıncılar ekmek dağıttı, zabıta anons yaptı

ESENLER’DE FIRINCILAR EKMEK DAĞITTI, ZABITA ANONS YAPTI

19 Nisan 2020 Pazar 13:38
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Esenler’de fırıncılar ekmek dağıttı, zabıta anons yaptı

Esenler Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde fırıncılar ile birlikte sokak sokak dolaşarak, vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı.

Geçen hafta ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşların evlerinden çıkmamaları için Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki fırıncılar ile birlikte sokak sokak gezerek ekmek dağıtımı yaptı. Zabıta ekipleri yaptıkları anonslarla ekmek dağıtımının başladığının haberini verirken, ekmek almak isteyen vatandaşlar da balkonlarından sepetlerini sarkıtarak fırıncıların dağıttığı ekmekler ile ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.

Dağıtımı gerçekleştiren fırın çalışanı Süleyman Tüylüoğlu, “Cumhurbaşkanımızın aldığı karardan dolayı biz de sokakta yasaklar süresince ekmek dağıtmaya devam ediyoruz. Bize verilen sokaklar dışında yerlerde ekmek dağıtmıyoruz. Yani fırıncıların bölgeleri arasında ihlal yapmıyoruz. Bize belediyenin tahsis ettiği sokaklar dışına çıkmıyoruz. Sokak numaralarımız var o sokaklarda dağıtıma devam ediyoruz. Sabah 10.00’da başlıyoruz Pazar günü olduğu için bugün 10.30 gibi akşam da 17.00-18.00’da biter. Normalde zaten 24.00’da yasak kalkıyor. Bir an önce de bu virüsten kurtulmak istiyoruz. İnsanlar da normal hayatlarına dönsünler biz de bu şekilde sokaklarda ekmek satmaktan memnun değiliz” dedi.

Fırıncıların ekmek dağıtımına yardımcı olan Esenler zabıta ekiplerinden Aydın Kıskaç ise, “Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ekmeğin üretiminden paketlenmesine ve sağlıklı bir ortamda vatandaşımıza ulaşmasına refakat ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sepetiyle ekmek alan bir vatandaş da, “Ekmeğimiz geldi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun böyle ekmeklerimiz olduktan sonra böyle fırınımız olduktan sonra bize daha ne kalmış. Kapı dışarı çıkmıyorum. Her şeyimiz ayağımızda. Ekmeğimiz bir telefonla geliyor. Allah bin kere razı olsun. Ne diyelim? Bundan iyisi can sağlığı” diyerek fırıncı ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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